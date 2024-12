‘Els Pastorets’ es fan seu el comú

Casa comuna de Sant Julià de Lòria va transformar-se ahir al vespre en un escenari. Com si hagués estat concebut fa més de 100 anys per representar-hi obres de teatre, la façana de l’edifici gairebé va prendre vida pròpia per esdevenir un personatge més d’Els Pastorets. Era un repte majúscul, treure l’espectacle de l’auditori convencional. Les directores, Núria Montes i Txell Díaz, se n’han sortit amb nota.

La placeta que hi ha al davant de la porta principal de l’edifici va acollir bona part de l’acció, mentre el públic s’ho mirava des de les cadires, disposades a peu de l’avinguda Verge de Canòlich. (Unes estufes portàtils de gas van fer més confortable l’estona que va durar la representació, ja que el fred era tallant i no n’hi hauria hagut prou per escalfar-se amb les calderes d’en Pere Botero.) Les finestres, situades entre la porta i el rellotge, van perdre la seva funció habitual –com ara deixar entrar la llum i protegir la privacitat de les mirades indiscretes dels passavolants. Gràcies a la imaginació i la creativitat de Montes i Díaz, van revelar-se com un artefacte teatral extraordinari: tant podien servir de púlpit des del qual la Dama Blanca –personatge llegendari del folklore lauredià– s’adreçava al públic per narrar la història i enllaçar les escenes, com per recrear, mitjançant la tècnica de les ombres xineses, alguns dels moments més emblemàtics del clàssic de Folch i Torres, com ara l’exposició dels set pecats capitals.

Una de les escenes de l’obra.V. G.

Montes i Díaz van destacar ahir, en declaracions als mitjans de comunicació just abans de l’estrena, el “repte logístic” que ha suposat l’organització d’Els Pastorets. Un centenar de persones ha fet possible l’espectacle.

No hi ha tradició sense repetició, però tampoc sense evolució. El llegat dels avantpassats serà viu mentre sapiguem fer-nos-el nostre. Els Pastorets de Sant Julià no són una excepció de la norma. Partint del respecte al text clàssic de l’autor català, Montes i Díaz han afegit a l’obra alguns elements de la tradició local (a part de la Dama Blanca, van aparèixer el Llop de la Senyoreta i els menairons, entre d’altres) i, fins i tot, de la cultura de masses (Harry Potter va marcar l’anomenada generació mil·lennista). Lluny de pervertir la representació, tots aquests elements l’enriqueixen.

Els Pastorets van representar-se ahir en dues sessions d’estrena, a les sis i a les vuit del vespre. Es podran tornar a veure, a la mateixa hora, demà i els dies 4 i 6 de gener.