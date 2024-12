Dos mesos més per a les ofertes per al projecte d'habitatge publicoprivat d'Andorra la Vella

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres acabava el termini per a l'adjudicació de la concessió de les obres per a la construcció, gestió i explotació d'habitatges en règim de lloguer a preu regulat en una parcel·la propietat del comú d'Andorra la Vella, a tocar de l'edifici de Jovial. Finalment, aquest termini, tal com ja va apuntar el cònsol major, Sergi González, s'ha ampliat per donar més temps als interessats per poder presentar les seves ofertes. Així, el nou termini expira el 27 de febrer.

Cal recordar que en el marc de la darrera sessió de consell de comú celebrada a mitjan mes González ja va expressar la possibilitat que es fes una pròrroga en el concurs, que acabava aquest 27 de desembre, "perquè realment es puguin presentar amb garanties els privats" que han mostrat interès, uns quatre o cinc segons va concretar. "No ve d'un mes perquè realment hi ha un interès", va detallar el cònsol major que també va manifestar que es podria valorar en un futur finançar el projecte si realment no hi ha persones interessades.

El comú va convocar aquest concurs al mes d'octubre per tal de tirar endavant un projecte publicoprivat per impulsar en aquest terreny, tot just al davant de Jovial, un edifici que es calcula que pot encabir entre 40 i 50 habitatges. Per poder fer la convocatòria més atractiva que la que es va fer en l'anterior mandat amb l'edifici del Cedre la majoria actual va introduir alguns canvis com el TIR, el retorn, que s'ha situat en més del 5%. La concessió es preveu per un termini de 50 anys i es calcula que l'edifici podria estar acabat en un termini de construcció de 30 mesos.