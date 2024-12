Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’església de Sant Joan de Caselles ha celebrat, aquesta tarda, la recuperació de la tradició del dia de Sant Joan Evangelista amb la presència del Cònsol major i menor de Canillo. Primerament, s’ha fet una visita guiada a l’església per part de Quim Valera qui ha explicat amb tot detall el retaule de Sant Joan. Posteriorment, s’ha celebrat una missa especial que feia més de 80 anys que no es feia. I, un cop acabada la missa, els assistents han pogut gaudir de contes de Nadal explicats per Quim Valera, Domènec Bascompte i Mossèn Ramon. Segons el Cònsol major de Canillo, JordiAlcobé, “ha estat una jornada especial perquè torna a tenir cabuda en el calendari canillenc aquest dia on es barreja la cultura i la tradició nadalenca”.