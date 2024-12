Canillo entrega un lot de joguines per valor de 600 euros a Càritas

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cònsol major del comú de Canillo, Jordi Alcobé ha entregat avui un lot de joguines per valor de 600 euros a favor de Càritas en la campanya solidària “Entre tots, fem Nadal” en el que el comú canillenc és entitat col·laborativa. Alcobé va voler posar “el nostre granet de sorra per portar l’esperit nadalenc a totes les llars andorranes i que no n’hi hagi cap sense”.