El pressupost preveu el 80% més per a inversions que el del 2024

El consell de comú de la Massana va aprovar ahir al matí el pressupost per al 2025, amb el vot a favor de la majoria i l’abstenció de la minoria. Els comptes, d’un total de 24,2 milions d’euros, preveuen unes inversions de 7,7 milions d’euros, el 80% més que l’exercici anterior.

La partida més important servirà per finançar obres per garantir els recursos hídrics. Durant el 2025 es destinaran 2,3 milions d’euros a millorar les xarxes d’aigua potable, de pluvials i de residuals. Un altre dels projectes destacats de l’any vinent serà la reforma i embelliment dels nuclis antics, que començarà al camí de l’Església de la Massana, Erts i Sispony. També s’impulsaran les obres del nou aparcament i de la zona poliesportiva d’Anyós. Finalment, cal destacar les obres de construcció del nou vial. Sobre aquest darrer punt, la cònsol major, Eva Sansa, va apuntar que els treballs avancen més ràpidament del previst i que el primer tram de la carretera s’obrirà al final de l’any vinent.

Un altre punt destacat del pressupost de despeses és l’increment de les despeses de personal en un percentatge de gairebé el 12%, d’uns 5,3 a 5,9 milions d’euros. Aquest fet s’explica per la repercussió de l’increment previst de l’índex de preus de consum (IPC) en els salaris i l’ampliació de l’equip comunal de 154 a 166 treballadors.

Pel que fa al pressupost d’ingressos, cal remarcar l’augment previst del 30% dels ingressos –de 3,5 a 4,6 milions d’euros– pels impostos directes gràcies a l’increment de la pressió fiscal sobre els pisos buits i de segona residència, així com a l’ajustament de l’impost sobre la construcció amb el sistema de quotes i els canvis aplicats en l’impost de rendiments arrendataris. En canvi, es preveu una caiguda del 24% dels ingressos per impostos indirectes, d’1,7 a 1,3 milions d’euros. La disminució d’aquesta partida, corresponent a l’impost de transmissions patrimonials –el qual grava la compravenda de béns immobles–, s’explica per la previsió de frenada moderada del mercat.

Pel que fa a l’informe sobre l’endeutament, la previsió de tancament de l’exercici del 2025 situaria el deute de la corporació en 5,7 milions d’euros, un 27% del que permet la Llei de finances comunals i, per tant, lluny del límit del 200%.

D’altra banda, en la sessió va aprovar-se l’adjudicació d’obres a les xarxes d’aigua potable i de residuals a Pal i Arinsal per un import de 344.916,98 euros. Els treballs s’han adjudicat directament després que el primer concurs publicat a l’octubre s’hagués de declarar desert per manca de proponents.

EL COMÚ COMPRA LA PARCEL·LA DEL COBERT DE LA MOLA Un altre dels punts avrovats, en aquest cas per unanimitat, va ser l’adquisició de la parcel·la del Cobert de la Mola, ubicada al camí de les Fontetes, al nucli antic de la Massana, per un import de 201.837 euros. Tal com va explicar la cònsol major, la proposta de comprar aquesta parcel·la respon a la voluntat de comú de preservar el patrimoni de la parròquia. La propietat es restaurarà, s’obrirà al públic i s’inclourà en les rutes turístiques i culturals amb dues moles més propietat del Govern ubicades a la mateixa zona i cedides arran dels convenis signats en el marc de les obres del nou vial. El comú també preveu restaurar dues moles més a Arinsal.