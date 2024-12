Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

El videoclip I want to sing del Cor de Rock d’Encamp de l’Escola andorrana, dirigit per Hèctor Romance, va publicar-se ahir a YouTube. El videoclip, amb música d’Albert Gumí, és el preàmbul del primer musical a càrrec del Cor de Rock, que s’estrenarà a Encamp el maig del 2025. Va ser rodat durant l’hivern i la primavera del 2023.