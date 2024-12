La Batllia dirà si el terreny de Casa Xirro és urbà consolidat

Publicat per Víctor González Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

La Batllia haurà de decidir si el terreny que Casa Xirro volia urbanitzar a Engolasters –la finca Terres del Solà de l’Estany– pot considerar-se sòl urbà consolidat. En una sentència dictada fa unes setmanes, el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) estima parcialment el recurs d’apel·lació interposat pel comú d’Escaldes-Engordany contra la sentència dictada el 3 de juliol passat per la secció administrativa de la Batllia. La corporació demanava que s’anul·lessin totes les decisions preses pel comú sobre el terreny des del 1992. La Batllia va concloure que no hi havia motius per fer-ho.