El videoclip 'I want to sing' del Cor de Rock d'Encamp es publica a Youtube

El videoclip I want to sing del Cor de Rock d’Encamp de l’Escola Andorrana, dirigit per Hèctor Romance, s'ha publicat avui a Youtube. El videoclip, amb música d'Albert Gumí, és el preàmbul del primer musical a càrrec del Cor de Rock que s’estrenarà a Encamp el maig de 2025. El videoclip, rodat durant l’hivern i la primavera de 2023, pretén denunciar la situació crítica en la qual es troba el món per la creixent contaminació i pel canvi climàtic, així com les tensions entre països i les guerres, explica el comú d'Encamp.

El videoclip ha estat seleccionat en gairebé una vintena de festivals internacionals i ha servit, remarca el comú, perquè els alumnes del Cor de Rock esdevinguin actors i actrius i portin el país i la cultura a diferents països d'Europa i d'Amèrica Llatina.

El Cor de Rock d’Encamp està preparant un nou espectacle musical teatralitzat que s’estrenarà el 18 de maig de 2025 al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.