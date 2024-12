Escaldes obre l'aparcament de l'Església

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Escaldes obre avui el nou aparcament subterrani de la plaça de l'Església, amb capacitat per a 100 vehicles i amb una superfície total de 3.600 metres quadrats, distribuïts en sis mitges plantes, segons informa el comú. La infraestructura es tancarà de nou uns dies, passades les festes, per acabar d'ultimar els treballs de l'interior, apunta el comú, remarcant que l'aparcament contribuirà a pal·liar el problema de la manca d'estacionament a la part alta de la parròquia.

Durant aquests dies, només s’hi podrà accedir amb tiquet, amb els primers trenta minuts gratuïts. Pròximament, els residents del país que tinguin la targeta AD+ podran gaudir dels descomptes en els preus i de la primera hora gratuïta, informa el comú.

Les obres de la plaça pública que hi haurà sobre l'aparcament quedaran enllestides al febrer de l'any vinent, explica l'administració, recordant que la plaça tindrà una superfície de 1.058 metres quadrats i que comptarà amb zones de descans equipades amb jardineres de diferents alçades i mides que permetran la col·locació de vegetació, i on s'integrarà els nuclis verticals d'accés de l'aparcament, on hi haurà una zona porxada.