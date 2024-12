El concurs per nomenar un sotsoficial i dos caporals es farà al febrer

El comú d’Andorra la Vella tornarà a convocar al febrer el concurs per nomenar un sotsoficial i dos caporals del servei de Circulació anul·lat fa uns mesos perquè no exigia el nivell B1 de català. Segons va confirmar en declaracions al Diari el cònsol major, Sergi González, la convocatòria es tornarà a publicar al BOPA amb el requisit d’acreditar els coneixements lingüístics, establerts per la Llei dels agents de circulació.

Els defectes de forma en aquest concurs –de mobilitat interna i, per tant, adreçat exclusivament a treballadors del cos– van alertar alguns agents que s’havien plantejat presentar-s’hi. Per calmar els ànims, el conseller responsable de la cartera de Circulació, Xavier Surana, va mantenir una reunió amb els funcionaris del departament en què va remarcar que el concurs es declararia desert i la convocatòria tornaria a publicar-se al butlletí oficial més endavant. Els altres concursos per contractar agents rasos que ha convocat el comú aquest any sempre han inclòs el requisit del nivell B1 de català.

Agents de circulació d’Andorra la Vella.Fernando Galindo

ELS NIVELLS

Què diu la Llei dels agents de circulació, aprovada el febrer del 2023, sobre el requisit lingüístic que han d’acreditar els treballadors del cos? El punt segon de l’article 16 de la llei és clar. Per accedir a tots els càrrecs serà necessari, com a mínim, acreditar la possessió d’un títol corresponent al nivell B1 de català, amb el qual es considera que l’aspirant té un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet afrontar la majoria de situacions comunicatives. La llei també preveu que el cap del servei haurà de posseir el títol del nivell C1. En aquest cas, el parlant també té un domini del registre més formal. Un altre requisit per a tots els aspirants és tenir el títol de graduat en segona ensenyança.

D’altra banda, cal recordar que la corporació actual té l’objectiu d’ampliar la plantilla, formada per 73 agents, fins a 80. Aquesta és la xifra que el comú estima adequada per cobrir les necessitats de la ciutat.

El dimarts d’aquesta setmana va haver-se de declarar desert un concurs per cobrir tres vacants d’agent en formació. Com ja va recollir aquesta publicació, tres aspirants van prendre part en el procés de selecció, però cap d’ells va superar-lo. El comú va apuntar que en les properes setmanes, amb tota seguretat al començament de l’any vinent, es farà una nova convocatòria del concurs.

El comú està convençut que les places vacants s’acabaran cobrint. Arran de la millora del clima laboral, dos agents que s’havien desplaçat a altres comuns ja han retornat a la corporació i un altre ho farà aviat. Paral·lelament, no descarta convocar més concursos que permetin completar l’equip.

EL CONCURS

1. NOVA CONVOCATÒRIA AL FEBRER

El concurs per nomenar un sotsoficial i dos caporals del servei de Circulació es tornarà a convocar al febrer sense el defecte de forma precedent.

2. REQUISIT DEL B1 DE CATALÀ PER ALS AGENTS

La Llei dels agents de circulació estableix que els agents han d’acreditar el nivell B1 de català. El cap del servei ha de disposar d’un títol del nivell C1.

3. AMPLIACIÓ DE L’EQUIP DE CIRCULACIÓ

El comú s’ha fixat l’objectiu d’ampiar l’equip de Circulació dels 73 membres actuals a 80. Una xifra que permetrà cobrir les necessitats de la ciutat.