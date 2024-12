El comú prepara una mostra per homenatjar els pioners del comerç

Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat els treballs per preparar una exposició sobre els pioners del comerç d’entre els anys 1930 i 1978, una iniciativa que pretén fer un recorregut per un dels pilars econòmics que ha estat clau, juntament amb l’hoteleria, per situar la parròquia, i el país en general, com una destinació turística atractiva per als visitants. De fet, el projecte és una continuïtat de l’exposició Les Escaldes: pioners de l’hoteleria 1900-1960, que va ser un passeig històric pels hotels escaldencs més emblemàtics de l’època. El departament de Cultura ha encarregat el projecte a l’historiador i professor Joan Peruga, i a la dissenyadora d’espais-museografia Sílvia Castro.