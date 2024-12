Publicat per Daniel Muñoz Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

Com un riu que no es veu, però que se sent pel cabal que fa desfilar. Un afluent que hi és, tot i que les muntanyes i els boscos l’amaguen. El ball de l’Ossa d’Ordino és un rierol que als anys setanta es va perdre, als noranta es va recuperar, va tornar a desaparèixer entre les valls i, a la fi, el 2017 es va restablir definitivament. Ahir dissabte, amb la celebració d’una nova edició al Prat de Call, va quedar demostrat que per als ordinencs és “una festa que es porta a la pell”, tal com va relatar el president de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, Albert Roig.