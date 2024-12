Ordino celebra el seu tradicional ball de l’Ossa amb humor i crítica social

Publicat per Daniel Muñoz Verificat per Creat: Actualitzat:

Ordino celebra el seu tradicional ball de l’Ossa ple d’humor i de crítica social. L’obra ha tractat temes com la dificultat per a fer funcionar els parquímetres de la parròquia, el pla d’ordenació i urbanisme, els turistes o l’acord d’associació al Consell d’Europa. Tal com ha declarat el president de l’Associació Cultural Popular d’Ordino, Albert Roig, “el relat base és sempre el mateix, però cada any adaptem l’obra als problemes d’actualitat del poble o del país”. En aquest sentit, Roig fa referència “a l’esperit col·lectiu” que presenta la festivitat, atès que implica a més de 40 persones de la localitat entre actors, familiars, amics i persones del Comú.

Aquest és el segon any que s’organitza també “el despertar de l’osseta”, que representa la mateixa canalla de la localitat adaptant la història a les seves problemàtiques. “Per exemple, aquí no es mata l’animal, com si passa en la representació dels grans, sinó que acaben tots junts ballant”, relata Roig. Entre els joves actors la felicitat era màxima, ja que com explica una de les nenes, Clàudia Amat, “és la forma que tenim de donar visibilitat a la cultura andorrana”.

La tradició es va declarar en 2022 Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO i es fa de manera ininterrompuda des de l’any 2017. Tot i que els primers documents que parlen de la seva existència es remunten l’any 1835. L’obra teatral s’ha portat a terme al Prat de Call davant uns 200 assistents i ha comptat amb la presència de la ministra de cultura, Mònica Bonell, i la Cònsol Major, Maria del Mar Coma, i el Cònsol Menor, Eduard Betriu, que han sigut convidats pels actors a formar part de l’actuació.