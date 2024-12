El comú preveu tancar el 2025 amb 19 milions d’euros d’endeutament

El comú d’Encamp preveu que tancarà els comptes del 2025 amb un endeutament de gairebé 18,9 milions d’euros. Pel que fa a la ràtio d’endeutament –la relació entre els diners que deu el comú i la mitjana d’ingressos dels últims tres anys–, la corporació estima que serà del 55%, lluny del màxim del 200% fixat per la Llei de finances comunals. L’endeutament actual és d’uns 14,2 milions d’euros, mentre que la ràtio és del 46%. En el consell de comú de dijous, el darrer del 2024, va aprovar-se el pressupost per al 2025, de poc menys de 42 milions d’euros.

Tot i que el comú preveu que l’endeutament augmentarà lleugerament en els pròxims anys en xifres absolutes, la ràtio es reduirà gràcies a l’increment dels ingressos. El 2026 el comú estima que l’endeutament serà de 18,7 milions d’euros i el 2027, de 16,8. La ràtio d’endeutament serà del 52% i el 47%, respectivament.

Les xifres contrasten amb les de fa una dècada. El 2011 –cal tenir en compte, per contextualitzar les dades, que només feia tres anys de la crisi econòmica– l’endeutament era de 39,3 milions, mentre que la ràtio se situava en el 148%. Des d’aleshores el comú va fer un esforç constant, any rere any, per reduir el deute. La xifra va disminuir cada any fins al 2019, en què l’endeutament va situar-se en 13,3 milions d’euros i una ràtio del 49%. Les reduccions més grans van registrar-se entre el 2013 i el 2014 –de 35,3 milions d’euros de deute va passar-se a 30,4 i del 144% al 127% de ràtio– i 2016 i 2017 –de 24,3 a 19,8 milions i del 98% al 79% de ràtio.

L’endeutament va tornar a augmentar al començament del primer mandat de Laura Mas. Així, si el 2020 el deute era de 13,6 milions d’euros, el 2021 havia augmentat a gairebé 20 milions. Algunes de les inversions més destacades desenvolupades durant el mandat van ser la construcció del parc de l’Ossa i la remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa. Des d’aleshores el comú ha reduït constantment el deute fins als 14,2 milions actuals.

Els comuns van tancar l’exercici del 2023 amb un endeutament agregat de gairebé 70 milions d’euros. La xifra, la més baixa de la història des del període constitucional, representa un descens del 10,6% respecte de les dades del 2022. La participació dels comuns en el deute públic total és del 5,6%. La xifra també suposa un mínim històric i se situa molt per sota del pes dels comuns en la despesa pública no financera de les administracions (el 27% del total).