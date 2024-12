El Poblet de Nadal es prepara per l'arribada del Pare Noel i per fer cagar el tió

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Poblet de Nadal es prepara per rebre la visita del Pare Noel i per fer cagar el tió, en una setmana en la qual els grans protagonistes seran els infants. Durant tres dies, dissabte, diumenge i dilluns, els nens de la capital podran fer cagar el Tió de Nadal, situat a un dels extrems del mercat, però la il·lusió no acaba aquí. Dimarts, 24 de desembre, el Pare Noel passejarà per tota la parròquia al llarg de la tarda i arribarà a les 18 hores a la plaça del Poble.