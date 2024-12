El comú aprova un pressupost amb 13,8 milions per a inversions

El comú d’Encamp va aprovar ahir a la tarda, amb el vot en contra de la minoria, un pressupost “rècord” per al 2025 de gairebé 42 milions d’euros, segons va qualificar-lo la cònsol major, Laura Mas. Els comptes preveuen unes inversions de poc menys de 13,8 milions d’euros. La xifra suposa un increment del 35% respecte de la del pressupost de l’any passat. Alguns dels projectes més destacats són l’ampliació del casal de la gent gran (uns tres milions d’euros), l’embelliment del nucli de les Bons (dos milions) i la remodelació de l’avinguda Joan Martí (1,2 milions).

Altres projectes que el comú impulsarà durant el mandat són, en l’àmbit de la gestió de l’aigua potable, la portada de l’aigua al cap del port d’Envalira, la millora de la telegestió dels dipòsits, la refacció de la captació de Montuell i la impermeabilització de dos dipòsits més. Entre altres inversions, i per a manteniment d’edificis, infraestructures i via pública, s’ha reservat una dotació d’uns 800.000 euros, de la qual la meitat servirà per finançar obres de millora de voravies.

A la sessió també van aprovar-se les ordinacions tributària i de preus públics de l’any. Les activitats de gent gran, les escoles bressol, activitats d’infància i joventut, entrades a espectacles, activitats culturals, zona blava i verda, i els aparcaments verticals mantenen els imports del 2024. Per altra banda, la taxa d’entrada a l’abocador de terres del Maià passa de 6,5 a 8 euros, els abonaments de 24 hores dels aparcaments horitzontals –que estaven desfasats comparativament amb altres parròquies– o serveis similars s’han incrementat just per sobre de l’IPC, i el consum d’aigua potable per als grans consumidors, una mesura que vol contribuir a un ús racional del consum d’aigua, s’ha incrementat el 14,7% (així, el preu passarà d’1,43 euros per metre cúbic a 1,64).

Un altre punt aprovat en el ple van ser els treballs d’instal·lació del nou parquet de la pista polivalent del centre esportiu del Pas de la Casa. L’empresa guanyadora del concurs ha estat AC Construccions per un import de 189.976,32 euros, més IGI. Els treballs tindran una durada d’unes nou setmanes i es planificaran de manera que afectin el mínim possible el funcionament del centre esportiu i dels clubs.