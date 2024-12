Caos circulatori

Els darrers canvis en la circulació a la part alta d’Escaldes han agreujat els problemes crònics de trànsit. Segons denuncien veïns de la parròquia i va poder comprovar in situ el Diari, la situació sol empitjorar cada dia entre les set i les vuit del vespre –un dels moments del dia en què més vehicles entren a la vall central pel nord o en surten–, i afecta sobretot el triangle format per la plaça de Lalín, els carrers del Parnal i Santa Anna, la plaça de l’Església, l’avinguda Copríncep De Gaulle, l’avinguda de les Escoles, el carrer Josep Viladomat i el carrer de la Constitució.

Fonts del comú escaldenc van explicar que els canvis s’han fet per evitar majors problemes de circulació en una zona on hi ha obres en marxa i se n’han d’iniciar de noves. Aquesta és la millor solució en previsió dels talls que caldrà fer els pròxims mesos. Sigui com sigui, aquestes mateixes fonts van recordar que els canvis no són definitius, ja que s’han fet en el marc d’una prova pilot. Si finalment es comprova que no funcionen, no esdevindran permanents.

COMPETÈNCIA COMUNAL

Per la seva part, fonts del Govern van confirmar que els canvis van ser decisió del comú, ja que la competència pel que fa a la gestió pública de la mobilitat en vies urbanes és comunal. La corporació va informar-ne la Taula de Mobilitat –en què, a part dels set comuns, estan representats el ministeri d’Ordenament Territorial, el departament de Mobilitat i el COEX– perquè en tingués constància.

La circulació a l’avinguda del Fener i als carrers adjacents va canviar al començament de la setmana passada. Ara l’últim tram de l’avinguda només és de baixada. A més, des d’aquest punt no es pot anar al carrer del Picó, que només té accés des de la plaça de les Pubilles pel carrer del Prat Gran o pel carrer del Parnal. D’altra banda, també cal recordar que el carrer de les Boïgues va deixar de ser de doble sentit i només s’hi pot entrar des del carrer Ciutat de Sabadell. Un altre canvi és al carrer de la Constitució. Fins fa una setmana servia per accedir a l’avinguda del Fener i ara només és de sortida de l’avinguda.

Un altre canvi significatiu en la circulació a la parròquia és a la part alta del carrer Josep Viladomat, la que va a parar a l’avinguda de les Escoles. Aquest tram, abans només de pujada, ara és exclusivament per als cotxes que circulen de baixada, que en arribar a l’altura del parc de la Mola estan obligats a tombar pel carrer de la Constitució.

Les modificacions en la circulació van posar-se en marxa amb la reobertura al trànsit de l’avinguda de les Escoles, entre el carrer Santa Anna i l’avinguda Carlemany, i del carrer del Picó, que havien estat tallats per les obres d’habilitació de la zona de vianants a la part alta de l’avinguda Carlemany, que desemboca a la plaça de l’Església i la plaça Santa Anna.