Restablert el servei d’aigua a la zona dels Vilars, a Escaldes

El subministrament d’aigua a la zona dels Vilars es va aconseguir restablir ahir. Segons la Companyia d’Aigües Potables d’Escaldes-Engordany (Capesa), la incidència es va poder solucionar a la tarda, pels volts de les dues, quan els veïns van aconseguir poder recuperar el servei d’aigua potable després d’unes hores.

El comú d’Escaldes-Engordany va anunciar un tall del servei d’aigua ahir al matí, a partir de les deu, que va afectar tota la zona de l’entorn dels Vilars, pel trencament d’una canonada, des del dipòsit de Can Diumenge, segons va informar la companyia d’aigua, Capesa. Els trams que es van quedar sense subministrament van ser els que comprenen des de l’encreuament de l’avinguda Fiter i Rossell amb la carretera dels Vilars fins a Llenguaderes, fet que inclou la part de Teulades, Prat del Rogetó, Sant Romà i Camí dels Vilars. I també des de l’avinguda Sant Jaume fins a les urbanitzacions Guem, Comes de Guem, Sa Calma i Ermengol Serra.

Segons va informar ahir al matí al Diari d’Andorra el director de l’empresa d’aigües potables, Eduard López Mirmi, el trencament podria haver estat provocat per les dilatacions patides a la canonada o pel simple fet que “es van fent velles”, tot i que enguany, va destacar, “hi ha hagut menys trencadisses” que les que en un principi hi havia previstes a les partides per reparacions.