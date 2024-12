L'oposició laurediana critica la poca inversió executada

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els consellers a l'oposició alerten al comú de Sant Julià del poc percentatge d'execució en inversions reals que han efectuat durant el tercer trimestre. L'import executat en aquest període és de dos milions d'euros, el 21%. "Un 21% em sembla molt poc, queda molt poc temps per acabar l'any", ha explicat el conseller de l'oposició, Josep Majoral. Des de la formació han detallat que això els "amoïna" perquè consideren que "el pressupost està fet per complir-lo perquè contempla les prioritats de la parròquia i que amb un tercer trimestre només passem en un 21% em sembla molt poc", ha expressat Majoral. De fet, l'oposició ha demanat al comú que se'ls faci arribar el pressupost ben detallat del 2024 per veure el que "s'ha executat", ha comentat Majoral.

La corporació ha explicat que el 2024 es tancarà amb un 67% de les inversions executades, amb la qual cosa "s'arribarà a una situació prou correcta", ha argumentat el conseller de Finances, Joan Malea. De fet, el cònsol major, Cerni Cairat, ha comentat que aquesta xifra amb què es preveu tancar l'any, es troba dins la "mitjana o lleugerament superior de què s'ha executat en els anys anteriors en aquesta corporació". Un fet que el cònsol ha precisat davant dels mitjans de comunicació que no entén les crítiques elaborades per l'oposició durant la sessió de consell comunal que s'ha celebrat aquest dijous. Precisament el comú ha aprovat tres adjudicacions durant la sessió que serviran per arribar a les inversions previstes que ha esmentat Malea.

Aquesta inversió del 21% feta al llarg del tercer trimestre respon al fet que l'administració comunal ha fet un control molt curós a les despeses de les obres del centre cultural i de congressos. "Hem detectat que hi ha moltes certificacions que estan pendents de signar perquè hem detectat unes desviacions molt significatives i hem demanat una revisió exhaustiva de totes les certificacions que s'han de signar. Hem focalitzat en el control de l'estalvi sobretot als pagaments", ha exposat el conseller de Finances. A més d'aquesta situació, Malea també ha comentat que per quadrar el pressupost i les despeses del centre cultural han hagut de posar "medis per tal d'intentar trobar el millor acord possible amb la companyia de segurances". "Si no es manté un control exhaustiu de les certificacions, en el futur ens podem trobar unes desviacions respecte al que primer havíem pogut imaginar que costaria aquesta reforma respecte al que s'acabaria realment pagant, per això estem fent revisions", ha relatat Cairat. A banda d'això, també respon que molts concursos públics han quedat deserts perquè no hi ha ningú que es presenta.

El comú ha tancat el tercer exercici amb un saldo positiu al voltant dels quatre milions d'euros, amb unes inversions d'uns quinze milions i una despesa de gairebé onze milions d'euros.

Durant la sessió s'ha aprovat per unanimitat tres adjudicacions. Es contempla instal·lar un sistema de climatització tant en el gimnàs com a la recepció del centre esportiu per un import d'uns 190.000 euros. Alhora, s'ha adjudicat per 348.000 euros l'execució del d'obra d'un sistema de sanejament en el quart de Fontaneda amb l'objectiu de "resoldre la precarietat de l'estat de la xarxa d'aigües residuals", ha explicat Cairat. Finalment, s'han adjudicat la segona fase dels treballs de cartografia cadastral perquè es cartografiï el sòl rural i els polígons.

Increment de l'abonament d'accés al camp de Claror



La sessió comunal també ha servit per aprovar l'ordenació tributària del 2025. Entre els canvis més significatius dels tributs de l'any que ve destaca l'increment de la taxa anual d'accés al camp de Claror. L'abonament passarà dels 5 euros actuals als 35 per als residents. Això servirà per ordenar el descontrol de vehicles que hi havia durant l'estiu. "Pensem que l'abonament de cinc euros era irrisori", ha mencionat Cairat. L'increment també servirà per sufragar els costos que genera l'activitat a la zona, ja que les pistes s'han malmès amb el pas dels turismes. L'oposició s'ha abstingut a la votació perquè consideren que hi ha d'haver exempcions pels ramaders que treballen en aquest espai i per aquest motiu han demanat una modificació d'aquest punt. Cairat ha explicat que els ramaders continuaran tenint un tracte especial com han tingut els darrers anys amb exempcions i ha emplaçat a fer la modificació proposada per Majoral per a més endavant.

D'altra banda, la corporació ha aprovat per unanimitat el pla d'inclusió de persones amb discapacitat en l'entorn laboral ordinari del comú de Sant Julià de Lòria. Aquest pla es va iniciar durant el mandat de Majoral i l'actual corporació l'ha desenvolupat, creant un marc legal que permetrà a les persones amb capacitats especials treballar a l'administració. "La voluntat és treballar per una societat més justa i integradora", ha dit la consellera de Gestió de Persones, Teresa Areny.