L’ampliació de la plantilla d’urbans haurà d’esperar un nou concurs

El comú compta amb 73 agents de circulació i la voluntat és arribar a cobrir 80 places. La planificació de les incorporacions ha de tenir en compte, a més, les jubilacions i els llocs que quedaran al descobert. En una recent entrevista amb el Diari, el conseller que dirigeix el departament, Xavier Surana, va apuntar que també hi havia efectius en formació que s’havien de sumar a l’equip. Però l’arribada de nous membres ha patit un petit daltabaix perquè l’edicte més recent, el que havia de cobrir tres vacants amb el nomenament d’agents en formació convocat a l’estiu, s’ha hagut de declarar desert. Segons va informar la corporació, tres aspirants han pres part en el procés de selecció, però cap d’ells l’ha superat. L’objectiu ara és fer una nova convocatòria, que es formalitzarà en poques setmanes, a inici de l’any vinent.

No hi ha d’haver canvis en les condicions de les places. El comú defensa que l’oferta és bona (quant a la part econòmica, s’ofereix una retribució anual bruta d’uns 22.500 euros distribuïda en tretze pagues) i addueix que “una prova és que tots els agents que s’havien desplaçat a altres comuns mitjançant un concurs de mobilitat interna han demanat recuperar la plaça”. Són tres agents de circulació, dos dels quals ja han formalitzat el retorn i l’altre ho farà al gener. La millora del clima laboral al si del departament és una de les qüestions que ha destacat en diverses ocasions el conseller que el dirigeix, Xavier Surana. I la corporació defensa que ha estat clau en el retorn dels efectius que havien marxat a d’altres corporacions.

En aquest primer any de mandat la corporació ha reestructurat l’organigrama del departament. Tal com va explicar Surana al Diari s’ha impulsat un grup d’efectius que només es desplacen amb moto, s’ha recuperat el grup de protecció escolar i s’ha potenciat l’encarregat de seguretat ciutadana. Els agents del grup de protecció escolar, que treballen al voltant dels centres educatius, són ara sempre els mateixos, amb la voluntat que siguin agents ja coneguts pels docents i els alumnes, i perquè facin aquesta tasca els efectius més motivats a l’hora de dur-la a terme. El grup de protecció ciutadana és el que s’ocupa del control d’accions incíviques, com ara no recollir les tifes dels gossos, i atenen les queixes veïnals. Durant l’estiu es van ocupar de comprovar que els bars i restaurants tanquessin les terrasses a l’hora establerta per la normativa per evitar les molèsties veïnals. El grup de motoristes, al seu torn, s’ocupa de controlar les zones de càrrega i descàrrega o les places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda per evitar els estacionaments indeguts.

La corporació també ha impulsat concursos de promoció interna, però el convocat per nomenar un sotsoficial i dos caporals del servei de circulació va haver de quedar inicialment desert per un error en el plec de bases, que no exigia el nivell B1 de català tot i que l’acreditació obligatòria l’estableix la Llei dels agents de circulació.