El comú aprova un pressupost rècord amb un dèficit de 2 milions

El comú d’Andorra la Vella va aprovar ahir el pressupost més elevat de la història, de 56,4 milions, quatre més que l’any passat. El cònsol major, Sergi González, el va definir com un pressupost que “s’anticipa als reptes i que aposta per la planificació estratègica, abordant les principals necessitats de la població”.

Les inversions representaran onze milions de la partida i les més importants es destinaran a la remodelació de la plaça del Poble (2,4 milions) i la millora de les voravies de la parròquia, on s’invertiran 600.000 euros. També va destacar la partida en matèria d’habitatge del programa Reviu, que arriba als 300.000 euros, i 150.000 euros que es destinaran a ajudes per a la vivenda.

“El pressupost s’anticipa als reptes i aposta per abordar les necessitats de la població” Sergi González, Cònsol major



Mentre que el pressupost és el més gran aprovat mai, els ingressos baixen. En concret, preveuen una caiguda d’un 3,4% els impostos directes (-600.000 euros) i la partida destinada a taxes i altres ingressos també es desplomarien un 3,3%. La davallada d’ingressos més rellevant es deurà a l’aturada de la construcció, que provocarà una caiguda del 31% en els ingressos per drets de construcció, que passaran de 4,3 milions el 2024 a prop de tres, segons les previsions del comú.

Amb tot, el pressupost del 2025 s’ha aprovat amb un dèficit previst de dos milions, que se suplirà amb la caixa del comú, que conté un superàvit de 14 milions d’euros.

“Després d’un any de mandat, hi ha coses d’habitatge que no s’han materialitzat”

David Astrié, Conseller del comú



La minoria es va abstenir en la votació i el conseller David Astrié va explicar que des del seu grup comparteixen alguns projectes del text, com ara la remodelació de la plaça del Poble, però tenen dubtes en altres aspectes com la partida d’habitatge per al programa Reviu, ja que consideren que “després d’un any de mandat hi ha coses que no s’han materialitzat”. Davant d’això, el conseller Marc Torrent va explicar que comparteixen la preocupació d’Astrié i que estan estudiant si cal impulsar canvis perquè funcioni millor el programa.

Astrié també va demanar “ser curosos” amb l’augment de les despeses, que han crescut un 16%, en un moment en el qual s’estan deixant d’ingressar diners.