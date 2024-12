Canvis en l’ampliació de l’abocador

El comú de Sant Julià de Lòria redefinirà el projecte inicial d’ampliació de l’abocador de la Rabassa per tal d’evitar un impacte negatiu en l’entorn. Tal com va explicar ahir el cònsol major, Cerni Cairat, en la reunió de poble, ja es mantenen converses amb Naturland per evitar talar quatre hectàrees més de bosc i fer-ho integrant les terres dins del camp a l’altura de la cota 1.600. “És una manera de reconfigurar tot aquell terreny pla i erm a través d’una posterior renaturalització”, va declarar. A partir d’aquí, es procedirà a la instal·lació de noves atraccions que “puguin servir per rellançar el parc amb vista a l’estiu vinent”. El projecte a redefinir va ser impulsat per l’anterior mandat d’Unió Laurediana.

Els cònsols de Sant Julià, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, ahir.Fernando Galindo

“A principi d’any s’iniciaran els treballs d’eixamplament de la carretera de la Rabassa” Cerni Cairat, Cònsol major de Sant Julià

En aquesta reunió de poble, que tenia com a nom Un any de progrés, el comú lauredià va aprofitar per presentar els projectes en els quals s’ha treballat durant el 2024 i els que queden per fer de cara a l’any vinent. Entre aquests destaca la remodelació del Centre Cultural que, tal com va declarar Cairat, “es va emportar la major part del pressupost”, ja que entre material i obres va ascendir als 3,2 milions d’euros. Aquest inclou en la seva segona fase el vestíbul, un bar, la biblioteca i els seminaris. La tercera preveu la remodelació de la façana de l’edifici i es començarà a executar de manera paral·lela a l’inici de l’activitat al recinte. El disseny final va ser el triat per la ciutadania laurediana en un procés participatiu.

“És una manera de reconfigurar aquell terreny erm a través d’una renaturalització” Cerni Cairat, Cònsol major de Sant Julià

Cairat també va voler parlar dels nous pisos per a gent gran que s’han de construir a la CG-1 i que estipula la creació de 54 habitatges de 50 metres quadrats. Una iniciativa que es promou des de la Fundació Laurus, també amb representació privada de diverses famílies i entitats. El recinte comptarà amb un centre de dia amb capacitat per a 30 persones i per al qual, tal com va afirmar la cònsol menor, Sofia Cortesao, “ja hi ha llista d’espera”. “Les construccions són un pas més en l’autonomia de la gent gran”, va afegir.

També es va presentar el futur vial de Sant Julià de Lòria que travessarà la muntanya de Rocafort i permetrà realitzar millores d’accessibilitat al centre urbà. “Al gener es posarà en marxa un procés participatiu que ha de permetre desenvolupar un concurs d’idees per fer aquesta zona més amable”, va dir Cortesao. També va aprofitar l’avinentesa per explicar el nou pla de reactivació econòmica, que tindrà un cost de 40.000 euros i que servirà per fomentar el consum comercial a la parròquia. Cairat també va detallar que “a principi d’any s’iniciaran els treballs d’eixamplament de la carretera de la Rabassa”, donant especial importància a una zona de “revolts que són certament molt perillosos”.