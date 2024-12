DA lamenta que la majoria no "materialitzi" les promeses sobre habitatge

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Demòcrates d'Andorra la Vella lamenta que la majoria no sigui capaç de "materialitzar" les promeses sobre habitatge, per aquesta raó, els conseller, David Astrié, Miquel Canturri i Rosa Maria Sabaté s'han abstingut en la votació del pressupost comunal pel 2025. Tot i tenir "projectes que compartim", ha exposat Astrié, el pressupost "no assoleix l'objectiu d'ajudar els ciutadans de la parròquia en la problemàtica de l'habitatge.

"Les propostes estrella de la majoria anunciades aquest any sembla que no han tingut l'èxit que es pensava que tindrien", ha lamentat Astrié, que ha comentat els tres grans projectes del comú de la capital. Els pisos a preu assequible del Cedre, que "finalment està en mans del Govern"; el programa Reviu, del qual "només s'ha rebut una sol·licitud"; i els pisos de Terra Vella, sota la fórmula de col·laboració publicoprivada, que "genera dubtes i incertesa", segons el conseller Demòcrata.