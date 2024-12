El comú refà el projecte d’ampliació de l’abocador de terra de la Rabassa

Publicat per Daniel Muñoz Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria redefinirà el projecte inicial d’ampliació de l’abocador de la Rabassa per tal d’evitar un impacte negatiu en l’entorn. Tal com va explicar ahir el Cònsol major, Cerni Cairat, en la reunió del poble ja s’està en converses amb Naturland per a evitar talar quatre hectàrees més de bosc i fer-ho integrant les terres a dins del camp a l’altura de la cota 1.600. “És una manera de reconfigurar tot aquell terreny pla i erm a través d’una posterior renaturalització”, va declarar. A partir d’ahí, es procedirà amb la instal·lació de noves atraccions que “puguin servir per a rellançar el parc de cara a l’estiu vinent”. El projecte a redefinir va ser impulsat per l’anterior mandat d’Unió Laurediana.

En aquesta reunió de poble que tenia com a nom ‘Un any de progrés’, el comú lauredià ha aprofitat per a presentar els projectes en els quals s’ha treballat durant 2024 i els que queden per fer de cara l’any vinent. Entre aquests destaca la remodelació del centre cultural que, tal com va declarar Cairat, “es va portar la major part del pressupost”, ja que entre material i obres va ascendir als 3,2 milions d’euros. Aquest inclou en la seva segona fase el vestíbul, un bar, la biblioteca i els seminaris. La tercera contempla la remodelació de la façana de l’edifici i es començarà a executar de manera paral·lela amb l’inici de l’activitat al recinte. El disseny final va ser el triat per la ciutadania laurediana en un procés participatiu.