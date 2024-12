La 30a edició del Saló de la Infància i Joventut serà molt més immersiva

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Tot a punt per a una nova edició del Saló de la Infància i Joventut a la parròquia d'Encamp. El complex Esportiu i el Centre Esportiu del Pas de la Casa acolliran la trentena edició d'aquest esdeveniment amb l'organització de diferents activitats i propostes perquè els més menuts puguin gaudir d'una manera diferent durant les festes de Nadal. El saló tindrà cinc espais pensats per a totes les edats, entre els quals destaca la zona multimèdia, on s'han fet esforços per actualitzar els jocs. En aquest sentit, hi haurà una gran oferta en Realitat Virtual. També hi haurà espectacles i tallers pensats tant per la canalla com per les famílies. Enguany com a novetat s'ha potenciat molt l'ambientació en els dos recintes per millorar l'experiència immersiva dels visitants. El saló se celebrarà a Encamp entre el 27 i el 30 de desembre, mentre que en el Pas de la Casa tindrà lloc del 2 al 4 de gener.

NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.