Neix El Troc, un mercat d'intercanvi de roba i complements de segona mà

Una iniciativa destinada a donar una segona vida a aquella roba i complements que ja no es fan servir i alhora "per generar consciència al voltant dels objectes i del valor que tenen". Amb aquesta filosofia neix El Troc, el mercat d'intercanvi de moda i complements que vol incidir en "una nova manera de consumir", tal com ha destacat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada. Així, la cita es durà a terme el 17 i 18 de gener al centre de congressos d'Andorra la Vella, una data que encaixa molt bé perquè, d'una banda, servirà per "fer una reflexió sobre el consumisme" que s'haurà fet en aquestes dates de Nadal i, de l'altra, perquè allà qui vulgui podrà intercanviar algun producte que hagi rebut com a regal per festes i no vulgui fer servir.

La iniciativa serà gestionada per Andtropia i tindrà un funcionament "senzill" tal com explica la cap de projectes, Mercè Miguel. Així, les persones que vulguin participar d'aquest intercanvi podran dur les seves peces de moda i complements el dia 17 de les cinc a les vuit de la tarda al centre de congressos. Es podran dur un màxim de cinc peces, que hauran d'estar en perfecte estat, netes i a poder ser planxades, ja que la roba que es dugui serà exposada directament. Cada peça tindrà el seu valor i a canvi es podrà rebre fins a cinc trocs, la moneda que s'ha creat per fer aquest intercanvi i, de fet "quant millor estigui la peça més trocs es rebrà" a canvi. Segons ha detallat Miguel no s'acceptarà ni bijuteria ni roba interior ni tampoc material "molt tècnic". El mercat pròpiament dit tindrà lloc el dissabte 18 de gener a la sala Consòrcia a partir de les deu del matí i fins a les vuit del vespre. I aquell dia també fins a les dotze del matí es podran dur peces per rebre a canvi els trocs. Durant la jornada hi haurà servei de cafeteria i també un espai pensat per als més petits perquè tal com ha reivindicat Losada es vol que aquesta també sigui una cita per "fer comunitat".

Paral·lelament a aquest esdeveniment, que neix amb la voluntat de tenir una periodicitat de dues cites a l'any, es faran un seguit d'activitats també per incidir en el "canvi d'hàbits" i en un consum més responsable. Així, el 13 de gener hi haurà una reunió informativa en línia per poder resoldre tots aquells dubtes que es tinguin sobre el funcionament d'El Troc. El dia 15 es farà un taller de moda sostenible per a adolescents que tindrà lloc al Rusc. En aquest sentit, Losada ha manifestat que s'ha volgut "posar el focus" en els més joves que a més formaran part del voluntariat que prestarà servei durant el mercat. A més, i com s'ha esmentat, el dia d'El Troc hi haurà servei de cafeteria i propostes per als més petits.

Per poder informar la ciutadania sobre aquesta cita i resoldre els dubtes sobre el funcionament també s'ha editat una guia en què, per exemple, es podrà veure quin és el valor que pot tenir cada peça. En aquest sentit, Miguel apel·la a "escollir bé el que vull portar" també pensant que aquells objectes que es vulguin intercanviar puguin servir als altres, és a dir que "pensem també en els altres".