Encamp presenta un documental per celebrar els 25 anys de l'església de Sant Jaume dels Cortals

El comú d'Encamp ha presentat aquest dilluns un documental per celebrar el 25è aniversari de la construcció de l'església de Sant Jaume dels Cortals. A l'audiovisual s'hi explica com es va construir el recinte eclesiàstic i el motiu a través de diferents testimonis que van ajudar a tirar endavant el projecte, com per exemple l'arquitecte, el constructor o el cònsol d'aquella època, Jordi Mas, entre d'altres. La peça, que dura uns deu minuts, s'ha projectat aquesta tarda, però es tornarà a mostrar el dia 29 de desembre, dia que se celebrarà l'efemèride amb diferents activitats.

El documental servirà en el comú per poder "conservar aquesta història que tenim a la parròquia", ha valorat el cònsol menor d'Encamp, Xavier Fernández. De fet, durant el procés de recopilació d'informació, la corporació no ha aconseguit trobar cap notícia ni cap document sobre la inauguració del recinte eclesiàstic, l'any 1999. "De la inauguració no hem trobat res, ni a Radiotelevisió Andorra ni en premsa escrita ni en el mateix arxiu comunal i ha sigut una cosa que ens ha sobtat", ha manifestat Fernández. Per aquest motiu, el cònsol ha destacat la importància d'elaborar un projecte com aquest, ja que "posa encara més en valor el fet de tindre aquest documental perquè podem conservar aquest audiovisual que ens permeti mostrar aquest patrimoni que tenim a la parròquia". En canvi, l'administració sí que ha trobat documentació sobre la col·locació de la primera pedra, que va ser l'1 de maig de 1999.

L'edifici va ser la darrera capella que es va "construir en el darrer mil·lenni en el país", ha explicat el conseller de Cultura, Joan Sans. Pels encampadans aquest indret és especial perquè és una "joia de l'arquitectura contemporània" i "per la simbiosi d'estar en el bosc de les Llaus que permet tenir una vista de tot el poble d'Encamp", ha explicat Sans. A més, des de fa vint-i-cinc anys que s'hi celebra l'aplec de Sant Jaume dels Cortals, cada 1 de maig, la qual suposa un punt de trobada entre els encampadans.

Pel dia 29 el comú ha preparat diferents activitats a partir de les 12 del migdia. A més de presentar-se l'audiovisual, hi ha prevista una missa de commemoració i es presentarà una reedició del cant dels goigs. El comú posarà a disposició un autobús a dos quarts de dotze, amb sortida de davant de l’edifici de l’Hotel Rosaleda, per poder traslladar fins a l'església totes aquelles persones que hi vulguin participar.