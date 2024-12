Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

La Coral Rocafort i la Coral Petits Cantaires Lauredians, acompanyades per la Coral de la Llar de Lòria, van protagonitzar ahir a la nit un concert de Nadal a l’església de Sant Julià i de Sant Germà. L’espectacle va tenir un component benèfic, ja que els assistents van poder fer donacions que per ajudar els damnificats per la dana.