La capital inverteix en la neteja urbana

Publicat per Redacció / Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella invertirà més de 400.000 euros en vehicles de neteja. La corporació comunal ha anunciat la compra d’una escombradora, una unimog i una màquina nova que serà “una primícia” perquè “cap administració local en té una d’igual”. Segons va detallar ahir el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, es tracta d’una mena de Roomba manual que cal empènyer, però que permetrà fer una neteja en zones estretes com, per exemple, el passeig del riu, on no pot accedir cap altre tipus de maquinària. Actualment, el servei de neteja compta amb cinc màquines: un camió cisterna, tres fregadores d’alta pressió i dos camions per a la neteja a alta pressió. A més a més, també s’ha convocat un concurs per a la millora de l’equipatge de la plantilla.