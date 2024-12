L'amor per la nutura del duet Fratelli La Strada

Publicat per Agències Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

El duet Fratelli La Strada ha presentat el seu nou disc titulat 'El Bosc' a l'església parroquial d'Ordino. El duo de músics ha ofert un concert amb varietat de temes, entre els quals folk i pop. Alguns dels temes que han interpretat homenatgen a la natura, d'aquí el nom del seu nou treball, que tot just fa sis mesos que ha estat publicat.

"Som grans amants de la natura patim l'abús que es fa envers la natura, la vivim, la gaudim, la respectem i en aquest àlbum en parlem", ha manifestat la cantant, teclista i violinista de Fratelli La Strada, Anna Garcia Alba. "Cada cançó és un món a part, però totes conflueixen a dins d'un mateix concepte i la natura és una part bastant fonamental d'aquest concepte, parlem de bosc i jungles, però a vegades poden ser un bosc urbà i no fet d'arbres i de flors", ha detallat guitarrista i cantant de Fratelli La Strada, Antonino d'Antoni.

Alguns altres temes també tenen una temàtica reivindicativa. "El que volem transmetre és el que sentim nosaltres en vers la vida, com l'afrontem, què és el que no ens sembla bé i què ens agrada", ha declarat Garcia Alba.

Aquest concert ha suposat l'estrena per primera vegada del nou disc del grup en territori andorrà. El treball és "cent per cent andorrà" perquè ha estat coproduït pel Govern d'Andorra i ha estat distribuït per la discogràfica del país SEMM, tal com ha dit d'Antoni. L'actuació s'emmarcava dins l'Associació de Festivals d'Ordino, que organitzen l'ONCA i el comú d'Ordino.