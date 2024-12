Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El duo musical Fratelli La Strada portarà aquest matí l’espectacle El bosc a l’església parroquial. El bosc és un concert espectacle que, a través de composicions originals, expressa l’ideari del duet. Lletres poètiques amb un rerefons de reflexió existencial. Cançons per a guitarra, violí i teclat per donar so a les vivències dels últims anys entre ambients folklòrics i urbans.