El nou POUP ordenarà els usos per zones per primera vegada

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El pròxim pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) d’Andorra la Vella definirà per primera vegada el creixement per zones i usos. Això què vol dir, exactament? Ho explica el conseller de Transformació Digital, Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent: “Volem determinar molt bé quins usos podran tenir les construccions a cada zona i ordenar-les. Hi ha coses ja fetes que no podrem revertir perquè, com és evident, no pots començar a fer enderrocaments. Però en aquelles zones on sí que és possible mirarem de donar-hi un sentit amb una mica de criteri perquè en el futur s’hi puguin identificar zones industrials, educatives i esportives diferenciades.”