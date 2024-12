Els alumnes del projecte Creixem el presenten al comú

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un grup d’estudiants de la branca de logística i comerç del centre de formació professional de la Massana, juntament amb els professors Xavier Isern i Mireia Isasa, van presentar ahir al matí el projecte Creixem al comú de la parròquia. “El projecte Creixem està centrat en les emocions i ens serveix per conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i també ens dona eines per interactuar amb els clients”, va explicar Joan Massagué, un dels quatre joves que van assistir a la reunió, durant la qual també van exposar la feina feta durant les pràctiques que han portat a terme en diversos comerços i empreses del país. Els joves van portar a la reunió, com a obsequi per al comú, una capsa plena de guarniments de Nadal, que han elaborat en el marc del projecte Creixem.