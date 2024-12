El Palau de Gel va vendre 1.794 entrades pel pont

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Palau de Gel va omplir-se de gom a gom el pont de la Puríssima. El servei més sol·licitat va ser la pista de gel, del qual van vendre’s 1.634 entrades, 792 només dissabte. De tiquets per accedir a la piscina i el parc aquàtic se’n van facturar 160, la majoria (101) també dissabte. Les xifres són considerables si es comparen amb les de la setmana anterior, en què van vendre’s 344 entrades per a la pista de gel i 105 per a la piscina i el parc aquàtic. La tendència s’ha mantingut a l’alça, ja que dilluns i dimarts es van vendre 119 entrades per a la pista de gel, van remarcar fonts del Palau de Gel en un comunicat difós ahir.