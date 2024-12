Ordino presenta un itinerari sostenible amb pobles de la península a Vietnam

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ordino ha presentat, a la primera conferència de l'ONU turisme a Hoi An, Vietnam, el projecte pilot del Capítol Ibèric, en col·laboració amb els pobles espanyols de Rupit i Alquézar, i amb el suport de l'ONU turisme que connectarà els pobles d'Andorra, Espanya i Portugal mitjançant un itinerari dissenyat per a famílies i amants de la natura, destacant el turisme sostenible i la cooperació entre comunitats rurals.

Els representants de la parròquia també van subratllar els esforços d'Ordino com a reserva de la biosfera des de 2020 i van presentar altres projectes com l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, que promou professions vinculades al turisme sostenible, la Casa de la Muntanya, com a punt de trobada per connectar guies locals amb visitants, i Escape Andorra, una proposta que ofereix experiències immersives amb perspectiva cultural i història.