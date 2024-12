L'espai ciutadà de la capital comptarà amb un acompanyament en digitalització

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou espai ciutadà d'Andorra la Vella contempla una secció d'acompanyament en digitalització. Així ho ha manifestat la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà del comú d'Andorra la Vella, Maria Nazzaro, durant la sessió del Consell de la gent gran que s'ha constituït aquest dimecres. "La nostra idea és que l'espai ciutadà sigui obert per fer un acompanyament en digitalització", ha esmentat la consellera de Social. Nazzaro ho ha explicat en resposta a una de les preguntes que ha articulat un dels deu consellers que han estat nomenats en el segon Consell de la Gent Gran del comú, pel qual ha demanat si hi ha la possibilitat que existeixi algun departament específic que es pugui encarregar d'elaborar els certificats digitals.

Els nous consellers, que treballaran per millorar la qualitat de vida de les persones majors de 65 anys fins al 2026, han sortit de la sala de consell de comú amb deures pendents per la pròxima sessió. "Us posem deures", ha esmentat Nazzaro. El comú vol que els padrins pensin propostes i activitats que vulguin realitzar durant la jornada intergeneracional que tots els consellers infantils, juvenils i de gent gran, a més dels consellers de la parròquia, realitzaran per "crear sinergies" entre els diferents perfils que treballen per cada col·lectiu perquè al final hi ha "propostes que no entenen d'edat", ha detallat la consellera. Aquesta jornada encara no té una data fixa en el calendari, però segons ha relatat el cònsol major, Sergi González, podria caure entre abril i maig. "Serà profitosa per intercanviar missatges intergeneracionals i ens pot ajudar a tirar endavant la nostra parròquia, penso que és una bona jornada", ha valorat González sobre aquest futur esdeveniment.

Per poder constituir el nou consell es va fer unes votacions, pel qual es van rebre 150 participacions. Una xifra que ha sorprès a González, però que alhora ha expressat com a molt satisfactori perquè "costa molt que la gent participi", ha assenyalat. "Veure que 150 persones han participat en aquestes votacions estic molt content i jo crec que la feina que han fet els antics consellers ha anat molt bé per per passar el missatge i veure la importància del què és el consell de la gent gran", ha asseverat el cònsol major.