González es disculpa amb Astrié per les tensions en el darrer consell

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, vol girar full. En un gest que vol restablir la cordialitat institucional entre la majoria i la minoria, el mandatari va reunir-se al començament d’aquesta setmana amb els consellers del grup demòcrata per disculpar-se per la seva actuació durant la darrera sessió de consell de comú, celebrada fa just una setmana. En el ple González va demanar als consellers de la majoria que exposessin la feia realitzada durant el primer any de mandat, fet que Astrié va qualificar de “míting polític”. Quan el conseller demòcrata va retreure al cònsol que aquestes intervencions no estaven incloses a l’ordre del dia, aquest va tallar-lo i no va respectar-li el dret de rèplica. Astrié va assegurar que mai no havia vist una actitud, per part d’un polític, “tan dèspota i agressiva”.