Un conseller del comú, afectat en un cas d’ocupació a Espanya

El conseller de Serveis Comunals i Aparcaments del comú d’Escaldes-Engordany, Marc González, s’ha vist immers en un problema d’ocupació. Segons denuncia el Sindicat de l’Habitatge de Reus, que va enviar cartes a diverses personalitats i institucions del país, entre elles el comú d’Escaldes, González hauria amenaçat –sempre segons la versió d’aquesta organització– una família d’ocupes per fer-la fora de l’immoble que pretenia comprar a Mont-roig del Camp, a la comarca del Baix Camp de Catalunya.

González va firmar un contracte d’arres per un valor molt més baix que el preu de mercat, ja que l’habitatge es troba ocupat i l’actual propietari no es fa responsable de l’estat. El conseller va desmentir les acusacions al Diari i va remarcar que va consultar el seu advocat si hi havia alguna forma de desocupar la casa i que finalment no ha comprat l’immoble, tot i que se li ha retornat l’import del contracte.