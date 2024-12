Una plataforma digital permetrà monitorar els riscos naturals i una millor resposta

Els comuns col·laboraran amb Andorra Recerca + Innovació (AR+I) per monitorar els fenòmens meteorològics extrems, com ara crescudes sobtades dels rius i allaus. Segons va explicar el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols d’ahir a la tarda, Andorra Recerca + Innovació ha acordat amb els comuns començar a desplegar la plataforma Argos en diferents punts estratègics del país. Aquesta eina digital, desenvolupada per la start-up barcelonina Hyds, és un sistema únic d’alerta primerenca basat en l’anàlisi ràpida de la informació per anticipar-se als riscos naturals. L’Argos també haurà de facilitar una millor coordinació dels serveis d’emergència sobre el terreny.

La fase de proves de la plataforma ja ha estat completada. El pròxim pas, va detallar Alcobé, serà la instal·lació dels sensors a totes les parròquies. AR+I ja ha donat a conèixer aquesta eina als cossos responsables de la seguretat –la policia, els bombers i Protecció Civil– perquè un cop es posi en marxa ja hi estiguin familiaritzats i puguin treure’n tot el rendiment.

Palal·lelament, els comuns negocien un conveni amb Protecció Civil per actuar d’una manera més ràpida i eficient davant de riscos naturals “o altres fenòmens que puguin afectar la mobilitat o suposar riscos personals”. El conveni haurà d’aclarir, entre altres coses, què poden i han de fer els comuns en situacions d’emergència, com ara la crescuda del cabal d’un riu o un despreniment de rocs. “Hi pot haver situacions en què no sabem exactament com actuar”, va assenyalar Alcobé.

L’objectiu principal del conveni seria, per tant, evitar eventuals situacions d’inoperància per la manca d’un protocol ben establert. Es tracta, va recalcar el cònsol canillenc, de coordinar millor tots els actors implicats en la gestió d’emergències d’aquest tipus i acordar la millor forma de procedir.

Pel que fa a la pugna que els comuns mantenen amb el Col·legi d’Arquitectes per les contractacions de professionals estrangers per a la redacció dels plans d’urbanisme, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va recordar que les corporacions “són les elegides pel poble” per prendre les decisions que considerin oportunes per a “l’interès general” i sempre dins dels límits de la legalitat vigent. Les dues parts no han tornat a mantenir contactes des del darrer intercanvi de cartes.