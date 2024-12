El Palau de Gel va vendre 1.794 entrades durant el pont de la Puríssima

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Palau de Gel d'Andorra es va omplir pel pont de la Puríssima amb 1.794 entrades venudes des del 5 fins al 8 de desembre. Segons apunta el recinte, el servei més sol·licitat ha estat la pista de gel, arribant a les 1.634 entrades venudes, amb el seu punt més àlgid el dissabte, arribant a les 792 entrades venudes. La piscina va acollir fins a 160 persones. Aquest inici de setmana, segons apunta el Palau de Gel, es mantenen les xifres positives amb un acumulat de dos dies de 119 entrades venudes per la pista de gel.

El president del Consell d’Administració del Palau de Gel, Jordi Alcobé està satisfet “dels resultats d’aquest cap de setmana i que el Palau torni a ser un motor per a la parròquia. Les dades ens indiquen que anem pel bon camí per ser un referent al país per al turisme familiar”. El Palau de Gel d’Andorra espera continuar amb aquesta tendència positiva durant les properes setmanes i s’està treballant per millorar la seva oferta tant per a residents, com per a turistes i visitants.