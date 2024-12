Obre el Funicamp amb pàrquing i transport gratuïts

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Funicamp va obrir ahir les portes per connectar la vila d’Encamp amb els camps de neu de Grandvalira durant la temporada d’esquí i d’activitats d’hivern. A més, com cada any, la posada en funcionament del giny s’acompanya del Funibus, el servei gratuït de transport per a residents i turistes, i la disposició de places d’aparcament gratuïtes per a esquiadors. El comú va informar que també obre l’oficina de turisme del Funicamp, que estarà operativa de nou del matí a dos quarts de sis de la tarda.