L’Hibernation arriba a la setena edició amb una identitat visual renovada

El festival Hibernation torna el 2025 amb una edició inèdita sota la temàtica Edge of Dawn. Aquesta 7a edició marca un punt d’inflexió per a l’esdeveniment, amb una programació musical atrevida, una identitat visual renovada i una organització centrada en dos dies: el 14 i el 15 de març del 2025. Al cor del domini esquiable de Grandvalira, el festival combina neu i música.

Per inaugurar aquesta edició, l’Hibernation acollirà Zamna, coneguda pels seus esdeveniments immersius de Tulum a Mykonos, oferint una nit captivadora i inoblidable amb les actuacions d’Argy i Fideles, figures destacades de l’escena electrònica internacional que donaran el tret de sortida a la primera nit. La segona nit estarà marcada per actuacions de grans icones de l’escena tecno mundial com, per exemple, Adam Beyer, Joris Voorn i Creeds.