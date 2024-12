Una família d'ocupes acusa el conseller d'Escaldes Marc González d'amenaces

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller de Serveis Comunals i Aparcaments del comú d'Escaldes Marc González, ha estat acusat d'amenaçar a una família d'ocupes per fer-la fora de l'immoble que pretenia comprar a Mont-roig del Camp, a la comarca del Baix Camp de Catalunya. Així ho ha denunciat el Sindicat de l'Habitatge de Reus, que va enviar cartes a diferents personalitats i institucions del país, entre elles el comú d'Escaldes, que expliquen que González va visitar l'immoble i allà va amenaçar a les ocupes, una mare amb dues filles. La notícia l'ha avançat aquest matí el diari català ARA.

González va firmar un contracte d'arres per un valor molt més baix al preu de mercat, ja que l'habitatge es troba ocupat i l'actual propietari no es fa responsable de l'estat en el qual es troba el pis, ni tampoc de la desocupació d'aquest. El conseller va desmentir les acusacions al Diari, remarcant que va consultar al seu advocat sobre empreses que poguessin desocupar la família, i afirma que finalment no ha comprat l'immoble i, tot i que se li ha retornat l'import del contracte fet prèviament, hi ha perdut diners en l'operació.