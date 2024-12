Un nou conveni amb protecció civil farà més ràpida la resposta dels comuns als riscos naturals

Publicat per Víctor González Verificat per Creat: Actualitzat:

Els comuns negocien un conveni amb protecció civil per actuar més ràpidament davant de riscos naturals. El conveni haurà d'aclarir, entre altres coses, què poden i han de fer els comuns davant de situacions com ara la crescuda d'un riu o un despreniment de rocs. "Ho pot haver situacions en què no sabem exactament com actuar", ha recordat el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols d'avui a la tarda. En la reunió investigadors d'Andorra Recerca + Innovació han presentat la plataforma digital ARGOS, que permet, justament, centralitzar totes les alertes de riscos naturals amb informació a temps real. La plataforma ha superat el període de proves i s'ha acordat amb els comuns que es començarà a desplegar pel país.