‘La neu dins d’aquesta pluja’, darrera estrena de la Temporada de Teatre

La neu dins d’aquesta pluja serà la darrera estrena de la 65a Temporada de Teatre d’Andorra. L’obra narra la història d’en Víctor, la seva dona Lysa i la seva filla Sally, fruit d’un altre matrimoni, units inexorablement i que intenten entendre i desxifrar per què estan atrapats en un espai en el qual el passat, el present i el futur es donen de la mà. Una proposta on les situacions es repeteixen, es comparteixen i es contradiuen davant l’astorament dels seus protagonistes, que no acaben d’entendre què o qui els obliga a reviure les mateixes situacions en espiral. La representació es podrà veure els dies 12 i 13 de desembre al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, a dos quarts de nou del vespre.

La peça està protagonitzada per Clàudia Riera, Oriol Guillem i Ester Cort. La direcció és de Marc Rosich i el text ha estat escrit per Alfons Casal.