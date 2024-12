Naturland inaugura avui la temporada de neu amb totes les pistes de fons obertes

Verificat per

La neu que ha caigut durant el cap de setmana permet que Naturland inauguri avui la temporada d’hivern en unes condicions òptimes. El centre d’esports i activitats a l’aire lliure va informar ahir en un comunicat que s’obren al públic els 15 quilòmetres de recorregut d’esquí nòrdic –és a dir, les pistes verdes del Pla de Conange i la Pista del Bosc, la blava de la Pleta de Mules i la vermella de Roca de Pimes. També es posen en marxa els circuits de raquetes, el servei de lloguer de material i l’escola d’esquí. De fet, aquesta mateixa setmana comença la temporada d’esquí escolar per als alumnes de secundària.

L’horari d’obertura de la cota 2.000 és de nou del matí a cinc de la tarda i de dilluns a diumenge. L’equip de Naturland continua treballant per poder començar a oferir la resta d’activitats de neu a partir del cap de setmana. El centre va recordar en aquest mateix comunicat que durant tota la temporada obrirà l’hotel de la Borda de Conangle, inaugurat l’hivern del 2022.

“Estem contents de poder obrir. Esperem que la temporada sigui el més llarga possible”

Vicky Grau, Directora de màrqueting



UNA TEMPORADA DIFÍCIL

La darrera temporada d’hivern no va ser fàcil per a Naturland. La manca generalitzada de neu durant bona part del període –només va haver-hi precipitacions importants al final de l’estació– va condicionar l’activitat al centre. Les pistes no van poder-se obrir totalment en una data tardana, el 2 de març, i van tancar el 22. El nombre de visitants, 42.116, va ser el 20% inferior al de la temporada 2022-2023. La directora de màrqueting i comunicació de Naturland, Vicky Grau, espera que les nevades d’aquest cap de setmana siguin el preludi d’un hivern generós: “Estem contents de poder obrir. Esperem que la temporada sigui el més llarga possible”.

Gràcies a les nevades del març el centre va poder presentar –tot i que les sortides van ser puntuals– les novetats de la temporada: els snowscooters (els patinets elèctrics sobre neu) i el trineu de nou places arrossegat per moto de neu, que fa un recorregut fins als peus del Pic Negre. Si la temporada que comença és bona, els clients de Naturland tindran l’oportunitat de descobrir aquestes dues atraccions.

Com és habitual, a part de les propostes de neu Naturland continuarà oferint altres activitats amb gran acceptació per part del públic, com el Tobotronc i l’Airtekk. La temporada d’hivern s’allargarà fins al 21 d’abril.

