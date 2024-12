El Funicamp obre amb transport gratuït

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Funicamp ja ha obert les seves portes, acompanyat, com cada any, del Funibus, el servei gratuït de transport per a residents i turistes, amb l'objectiu de "connectar diferents punts de la vila amb el Funicamp, fent que Encamp esdevingui també peu de pistes". Aquest servei estarà operatiu tots els dies de la setmana fins a final de temporada, mentre el Funicampo funcioni. L'horari és de 8:30 a 18:00, amb una freqüència de pas de 15 minuts.

D'altra banda, el comú també ha posat en marxa un servei d'aparcament gratuït per a esquiadors, amb aproximadament 200 places disponibles. Concretament, s'han habilitat espais en zones properes al Prat de l'Areny, Arínsols, Prat de Baró Nou i Terres Primeres, i l'horari serà de 8:00 a 23:59.