El comú renegocia a la baixa els costos dels espectacles de les fonts

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els nous espectacles de les fonts de la plaça de la Rotonda seran més econòmics per al comú d’Andorra la Vella. La corporació feia pública aquesta setmana l’adjudicació, mitjançant contractació directa, de dues noves coreografies per a les fonts del passeig del riu. La primera, Pitavoles, ja es va estrenar dissabte de la setmana passada, mentre que la segona es podrà veure la primavera i l’estiu vinents.

El cost total d’ambdues coreografies ascendeix fins als 15.514 euros, una xifra inferior a la d’espectacles anteriors. De fet, fonts del comú de la capital van explicar que, després de negociar amb l’empresa encarregada de les instal·lacions, la multinacional Fluidra, s’ha arribat a un acord per optimitzar els costos de la creació de les coreografies i reduir els imports tot mantenint l’atractiu turístic que representen les fonts de la Rotonda.

“Hem negociat amb l’empresa per aconseguir una reducció de la gestió de les coreografies de les fonts de la Rotonda per mantenir-les com un atractiu turístic, tenint en compte la gran inversió que van suposar per a les arques del comú, però optimitzant els costos que s’havien pactat”, va assenyalar el cònsol major, Sergi González, en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana.

L’actual espectacle, Pitavoles, del grup andorrà Likantròpika, format per Oriol Vilella i Albert Bartumeu, evoca el vol de la papallona d’ençà que abandona l’estat de crisàlide fins que desapareix en l’horitzó. La línia musical fa un recorregut per tot el que va descobrint durant el vol, com ara la natura i l’aigua, la qual vinculen amb les ziga-zagues del vol de les papallones pels rínxols que es formen en els salts d’aigua de fonts i rierols.

L’espectacle es pot veure divendres i dissabte a dos quarts de nou. Del 24 de desembre al 2 de gener es farà cada dia.