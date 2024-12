El bus comunal tindrà tres línies regulars per ampliar la cobertura

El comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir en sessió de consell ampliar el Pingo, el servei de bus parroquial. A partir del gener tindrà tres línies regulars –Vilars, Sant Jaume i Engolasters–, mentre que fins ara només en tenia una. També es continuarà mantenint el servei a la demanda per a les persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol mena de discapacitat física o psíquica.

A més, tal com va explicar el conseller de Medi Ambient i Manteniment d’Edificis, David Pérez, la corporació estudia crear una línia interparroquial amb Andorra la Vella amb una freqüència de matí i una altra de tarda. El conseller va aclarir que abans es farà una prova pilot d’uns tres mesos per determinar “si la línia és prou útil” i recollir suggeriments i propostes de millora. No es preveu, així, que la proposta sigui una realitat abans del primer trimestre del 2025. Aquesta va ser, de fet, una de les demandes de la minoria.

D’altra banda, en la sessió també va posar-se el punt final a una qüestió jurídica que s’arrossegava des de feia 25 anys. En resposta a una sentència de la Batllia del 19 de juny del 2024, va aprovar-se un suplement de crèdit de 465.710 euros per fer front al pagament de les indemnitzacions fixades per la resolució judicial. Es tracta d’una indemnització derivada d’una expropiació que es va dur a terme per evitar l’enderroc parcial de dos edificis construïts als Vilars. El conflicte urbanístic sorgia pel fet que els immobles construïts eren més alts del que la normativa permetia. L’expropiació es va dur a terme perquè el carrer on s’havien construït aquests immobles guanyés amplada i la nova construcció estigués dins de normativa. L’acció es va dur a terme, però sense compensar suficientment els propietaris. En concret, se’ls van pagar 136.483 euros, però la sentència marca que entre les dues famílies la indemnització venal a pagar ascendeix a 602.194 euros. És per això que, després d’anys de recursos –la qüestió fins i tot va arribar al Tribunal Europeu dels Drets de l’Home (TEDH)–, el comú va aprovar ahir el suplement per pagar la indemnització pendent.

MÉS

APARCAMENT DE L’ESGLÉSIA

Un altre dels punts destacats de la sessió va ser la modificació dels preus públics. A l’aparcament de l’Església, que estarà disponible per Nadal, la franja de 15 minuts tindrà un cost de 0,62 euros sense IGI per al públic general, mentre que els ciutadans que disposin de la targeta corresponent pagaran 0,29 euros sense IGI.

PAVIMENT DE L’ESPAI JOVE

També va aprovar-se un suplement de crèdit per valor de 3.200 euros per fer front als treballs de canvi de paviment de part del soterrani de l’Espai Jove, que tenen un cost global de 19.200 euros. Se substituirà el terra per un de material porcellànic que imita el parquet.

PISCINES COMUNALS

Tant majoria com minoria van aprovar contractar el servei de personal per a les piscines comunals. Concretament, va renovar-se la mateixa empresa que donava el servei només pel període d’un any i per un import total de 361.293 euros.