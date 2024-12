Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira de Santa Llúcia torna demà i el cap de setmana a la plaça de Sant Miquel. Hi haurà parades d’artesania i productes locals, així com espectacles i concerts amb artistes locals, com ara el grup Vibrand en clau de soul i el duo format per Manuel Fernández i Roser Puigbò.